Coronavirus: grand nettoyage de printemps au centre sportif de Blocry à LLN pendant la fermeture

Depuis une semaine, le centre sportif et les piscines de Blocry à Louvain-la-Neuve sont fermés, conformément aux mesures anti-coronavirus (Covid-19) décidées par le Conseil national de Sécurité. Mais le personnel ne manque pas de travail. La période est mise à profit pour procéder à un entretien complet des installations.

"Nos équipes vont s’atteler à nettoyer, à récurer et à faire briller le complexe sportif et à opérer des réparations ou des améliorations qu’on n’a pas le temps de faire durant l’année, explique Marc Jeanmoye, le directeur du Blocry. On va essayer de transformer cette situation de crise en une opportunité."

Il est vrai qu’en temps normal, ces infrastructures sont tellement fréquentées qu’il est pratiquement impossible de réaliser certaines interventions.

"Dès 8 heures du matin jusque 23 heures en semaine, c’est une vraie ruche. Le problème, c’est qu’on arrive plus à faire des entretiens en profondeur, on arrive juste à faire le quotidien. Mais maintenant, nous allons pouvoir faire un vrai nettoyage de printemps."

Retracer les lignes des terrains de sport

Les vestiaires et les douches seront donc nettoyés de fond en comble. Les poussières seront prises partout, même sur les conduites les moins accessibles. Les lignes qui délimitent les terrains de sport dans les salles seront aussi retracées (la peinture utilisée met parfois deux ou trois jours à sécher, c’est l’occasion ou jamais). Et les piscines bénéficieront aussi de cette tornade blanche.

"On va faire des récurages en profondeur pour éliminer le tartre qui s’est accumulé par endroit, surtout à cause des vapeurs d’eau dans les douches, poursuit Marc Jeanmoye. On va nettoyer les carrelages et remplacer certains carrelages, sans oublier quelques opérations au niveau des éclairages de secours qui doivent être remplacés, ce qui nécessite une coupure totale du courant."

Cette fermeture exceptionnelle aura donc du bon pour celles et ceux qui fréquentent ces installations sportives. Dans quelques semaines, le Blocry sera propre comme un sou neuf.