Coronavirus: état d'urgence à l'école du Grand Frêne à Ophain, annonce la commune de Braine-l'Alleud

La commune de Braine-l’Alleud annonce un véritable état d’urgence à l’école communale d’Ophain. L’école du Grand Frêne subit de plein fouet le virus du Covid : 5 enseignants, un membre de l’accueil extrascolaire et une technicienne de surface ont contracté le virus. Une institutrice maternelle se trouve pour le moment aux soins intensifs, son pronostic vital est engagé.

Le tout a commencé vendredi avant les congés de carnaval. Une enseignante de troisième maternelle ne se sentait pas bien. Elle a passé le test, qui s’avérait positif. Mais son état s’étant dégradé, elle a été hospitalisée. Le premier week-end des congés, les 25 élèves de sa classe ont été testés. Seize sont positifs. Après un nouveau test une semaine plus tard, les élèves sont toujours positifs. Ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un variant du Covid-19. Un animateur de la plaine de vacances a été contaminé et, à son tour, a contaminé les enfants de la plaine. Actuellement, un tiers du personnel de l’école est en incapacité de travail.

La commune met l’école du Grand Frêne en cluster

Ce jeudi, les cours sont suspendus. Mais les 450 enfants et tout le personnel sont invités à se rendre à l’école pour faire un test. Vendredi, l’école est fermée. En fonction des résultats de ce test massif et en fonction du nombre de tests, l’école communale rouvrira lundi matin ou restera fermée.

De nombreux enfants ont été testés positifs et des mesures fortes doivent être prises le plus rapidement possible. C’est pourquoi, ce jeudi 25 février, un testing PCR massif sera organisé à l’école.

D’autres mesures plus radicales comme la fermeture temporaire de l’école sont également envisagées.