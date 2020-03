Covid-19: annulations en cascade des voyages scolaires prévus dans les zones à risque

Changement de programme pour de nombreux élèves en Belgique. Le ministère des Affaires étrangères déconseille dorénavant les voyages scolaires en Italie et dans les régions de France où le coronavirus (Covid-19) a fait son apparition. Les écoles et pouvoirs organisateurs ont reçu ou vont recevoir une circulaire de la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui les invite à reporter ces voyages jusqu’à nouvel ordre.

Certaines communes du Brabant wallon n'ont pas traîné. C'est le cas, par exemple, de Walhain: les classes de neige prévues fin mars en Lombardie sont annulées. Cela concerne les quelque septante élèves de cinquième et sixième primaire des écoles communales de Walhain, Perbais et Tourinnes-Saint-Lambert.

A Tubize, la ville va rembourser les parents

Mesure similaire à Tubize: une centaine d'élèves et accompagnateurs des écoles communales de Saintes et Oisquercq resteront finalement en Belgique. Leurs classes de neige qui devaient avoir lieu très prochainement sont également annulées. La ville a décidé de rembourser les parents qui ont déjà payé le séjour de leur enfant.

"Cela représente un budget de plus ou moins 70.000 euros, explique Michel Januth, bourgmestre. Mais la situation nécessite qu'on agisse ainsi, c'est un principe de prudence. On va maintenant essayer de trouver un bon compromis avec l'assurance et le tour-opérateur."

Une compensation pour les élèves

Pour le bourgmestre de Tubize, cette annulation est donc une mesure de bon sens. Mais il se dit tout de même conscient de la déception que cette décision engendrera sans doute auprès des élèves.

"Des classes de neige, ce n'est pas tous les ans qu'on peut partir et qu'on peut profiter de cette opportunité. On va maintenant essayer de proposer quelque chose en compensation. On a demandé aux directions de réfléchir à ça et de nous faire des propositions."

Jeudi, la Province du Brabant wallon avait déjà annoncé l'annulation des voyages scolaires prévus dans les sept établissements secondaires d'enseignement provincial.