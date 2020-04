Coronavirus: à Court-Saint-Etienne, les Ballons Libert fabriqueront bientôt des masques de protection à la place des montgolfières

Chaque habitant de Court-Saint-Etienne recevra bientôt un masque en tissu (réutilisable après lavage) pour se protéger du coronavirus (Covid-19) et pour protéger les autres. Diverses initiatives citoyennes et solidaires ont bourgeonné ces derniers temps, une association a été mise sur pied pour rassembler les énergies, l’Association solidaire des Masques stéphanois (ASMS).

Pour accélérer le processus, la commune a décidé d’acheter elle-même le tissu (100% polyester) nécessaire à la confection de 10.500 masques. La commande a été passée auprès de la société wavrienne Dutra, spécialisée dans la fabrication de tenues et de masques en tissu pour le milieu médical.

Plusieurs dizaines de couturiers et couturières bénévoles se sont déjà manifestés pour participer à l’opération. Certains agents communaux, dont la charge de travail est réduite en ce moment, seront également mis à contribution pour le découpage du tissu. Viendra ensuite le temps de la distribution, pour laquelle de nombreux volontaires ont aussi postulé.

L'espace aérien est fermé pour les montgolfières

Parmi les personnes mobilisées figure Patrick Libert, le patron des Ballons Libert, le seul fabricant de montgolfières en Belgique. En cette période de confinement, sa petite entreprise de Court-Saint-Etienne est à l’arrêt. Il a donc décidé d’utiliser ses machines autrement.

"Nous fabriquons des ballons mais ce qui nous occupe le plus, c’est l’entretien, les réparations et les contrôles annuels, explique-t-il. En moyenne, nous avons un ou deux ballons dans l’atelier chaque jour de l’année. Mais tout cela est à l’arrêt puisque rien ne vole, l’espace aérien est fermé pour nous. C’était donc l’occasion rêvée de pouvoir continuer à faire vivre nos machines et l’atelier. Nous avons du matériel et un savoir-faire à disposition, aussi bien pour la découpe que pour la couture."

Des masques très résistants

Dans quelques jours, les Ballons Libert confectionneront donc des masques de protection, avec le tissu fourni par la commune. Et ces masques seront sans doute plus résistants que les autres, car le fil utilisé sera le même que celui qui sert à fabriquer les montgolfières.

"Le réglage de nos machines est lié au fil utilisé et nous travaillons avec des cônes de fil de cinq kilomètres, alors que la plupart des machines travaillent avec de petites bobines. Mais nous ne sommes pas capables d’adapter nos machines à ces rouleaux-là, donc nous sommes bien obligés d’utiliser notre fil."

Lucide, Patrick Libert ne s’attend pas à une reprise rapide de l’activité dans le secteur des montgolfières. Une autre bonne raison de se diversifier.

"Nous savons déjà que jusqu’à la fin août, les manifestations qui réunissent des montgolfières un petit peu partout en Belgique sont toutes annulées. C’est un manque à gagner énorme pour les organisateurs et surtout pour les sponsors qui sont propriétaires de la plupart des montgolfières et qui tiennent à ce qu’on voie leur marque dans le ciel dès qu’il fait beau. Et dès qu’on pourra revoler, les gens auront d’autres priorités que de faire un vol en montgolfière. Ca reste quand même un loisir de luxe d’une certaine manière. Les pilotes risquent d’être refroidis pendant quelques temps."