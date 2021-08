Contournement routier de Braine-l'Alleud : la commune condamnée à reconstruire une passerelle démolie en 2019

Le collectif Braine Autrement, qui milite depuis des années contre le tracé du futur contournement ouest de Braine-l’Alleud, vient de décrocher une victoire importante. Dans un jugement rendu récemment, le tribunal de première instance de Nivelles a condamné la commune de Braine-l’Alleud à reconstruire à l’identique l’ancienne passerelle ferroviaire du Fourçon, démolie en 2019. Le permis accordé un an plus tôt par le fonctionnaire délégué du Brabant wallon est considéré comme illégal.

C’est le découpage du dossier qui vaut à la commune d’être ainsi condamnée. Si la démolition de la passerelle (et son remplacement par un ouvrage plus large) était considérée comme indispensable à la réalisation du contournement routier, elle aurait dû être intégrée dans une procédure globale, ce qui n’a pas été fait à l’époque.

"En réalité, le remplacement de cette passerelle constituait une petite pièce d’un ensemble beaucoup plus vaste et la juge a considéré qu’il s’agissait bien d’un saucissonnage, ce qui est formellement interdit, indique Bernard Lemercier, membre du collectif. Lorsqu’un projet fait partie d’un ensemble plus vaste, il faut demander un permis qui tient compte de tous les éléments."