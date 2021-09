Conséquence du télétravail, le nouveau bâtiment d’ING à Louvain-la-Neuve sera trop grand pour les besoins de la banque

Moins de présence au bureau, mais plus de travail à la maison. Avec la crise sanitaire et le confinement, le télétravail s’est imposé un peu partout et de nombreuses entreprises ont l’intention de le pérenniser. C’est le cas d’ING, qui emploie quelque 7000 personnes en Belgique et qui va bientôt prendre possession de sa nouvelle implantation dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve.

Après avoir sondé ses employés, ING va mettre en place un système de travail hybride le 20 septembre : 50% du temps à la maison pour les tâches individuelles, et 50% au bureau avec les collègues, pour des formations ou pour des réunions d’équipe, par exemple.

Ce 50/50, c’est un objectif à atteindre pour l’ensemble de l’entreprise. Les pourcentages seront sans doute différents d’un département à l’autre. Et au sein même des départements, en fonction des postes qu’ils occupent et de leurs souhaits, certains seront peut-être un peu plus à la maison pendant que d’autres seront davantage présents au bureau. L’organisation pratique se décidera en équipe, en veillant bien sûr à garantir la continuité des activités et le service au client.