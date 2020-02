Conseil d'entreprise extraordinaire ce mercredi chez GSK: restructuration et pertes d'emplois en vue?

Le personnel de GSK vit des heures difficiles. Ouvriers, employés et cadres ont reçu un courrier de la direction annonçant la tenue d’un conseil d’entreprise extraordinaire ce mercredi à 13 heures. Motif? L’organisation de l’entreprise. On ne peut plus laconique. La discrétion est de mise, mais tout le monde redoute une restructuration massive des activités.

Depuis des mois, l’ambiance est tendue au sein du groupe pharmaceutique qui emploie de 9.300 à 9.600 personnes en Belgique (intérimaires inclus), principalement à Wavre et à Rixensart, le site de Gembloux n'occupant qu'un petit nombre de travailleurs. Ces derniers mois, des cadres supérieurs ont été remerciés. Était-ce le signe annonciateur d’une procédure de licenciement collectif?

"Cela fait un an que l’entreprise dit qu’il va y avoir une réorganisation, explique Imdat Gunes, délégué principal FGTB. Donc depuis un an on attendait une information et on a senti une petite agitation au début de cette année. Et effectivement, nous avons reçu une invitation pour un conseil d’entreprise extraordinaire ce mercredi."

Une restructuration et des licenciements ne seraient donc pas une surprise. Mais personne n’ose citer de chiffres. Certains responsables syndicaux estiment néanmoins que les ouvriers, moins nombreux, seraient épargnés. Les coupes affecteraient plutôt les cadres et les employés.

A ce stade, GSK se refuse à tout commentaire. On en saura donc plus ce mercredi à l’issue du conseil d’entreprise.