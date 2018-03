Communales 2018 à Tubize: Walter Baseggio rejoint l'équipe du bourgmestre Michel Januth

L'ancien footballeur professionnel Walter Baseggio, qui habite à Clabecq, figurera pour les élections communales du 14 octobre sur la liste du bourgmestre socialiste Michel Januth. Il avait échoué en 2012 à rejoindre la liste socialiste locale en raison d'un problème de domiciliation. Seul bourgmestre du Brabant wallon élu en 2012 sur une liste au sigle PS, Michel Januth, et l'Union socialiste communale ont choisi un autre nom pour 2018, sans renier les valeurs socialistes qui les animent. Il s'agit de "L'équipe du bourgmestre", dont le fil conducteur de l'action sera l'"écosocialisme". Le PS est actuellement en coalition avec le MR et Ecolo pour diriger Tubize, et se montre favorable à reconduire cette alliance.

"Il s'agit de ma première expérience en politique et dans le travail qui a été fait lors de cette législature, je trouve qu'il y a de très bonnes choses. Ce qui est important pour moi, c'est le respect du citoyen. Les thèmes qui me sont chers, évidemment, c'est d'abord le sport mais aussi la jeunesse et l'éducation", indique Walter Baseggio.

L'ensemble des élus socialistes tubiziens actuels se retrouveront sur la liste de "L'équipe du bourgmestre" emmenée par Michel Januth. Parmi les priorités du programme, on retrouve la lutte contre les inondations, la politique sociale et intergénérationnelle, et l'amélioration du cadre de vie. La construction d'un nouveau centre administratif et la concrétisation de la reconversion du site des Forges de Clabecq figurent parmi les gros projets de la prochaine législature.

Le bourgmestre Januth indique qu'il n'y a actuellement aucun accord avec d'autres listes, et qu'il n'y en aura pas avant les élections d'octobre. Mais si les électeurs lui en donnent la possibilité, il est favorable à la reconduction de l'alliance actuelle entre le PS, le MR et Ecolo.