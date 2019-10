Commerces, PME et bureaux face à Walibi: coup d'envoi du chantier de réhabilitation de l'ancien site Philips

Moment symbolique ce vendredi le long du Boulevard de l’Europe à Wavre, face au parc Walibi. Le promoteur BVI a donné le coup d’envoi du chantier de réhabilitation de l’ancien site Philips. A l’abandon depuis des années, ce site sera transformé en zone économique. On y trouvera quelques commerces, des PME et des bureaux. Les travaux commenceront réellement début novembre, une fois que la démolition des anciens bâtiments industriels sera achevée.

Quatre immeubles seront construits. Le premier comprendra sept surfaces commerciales d’un peu plus de 1000 m² chacune (il sera normalement terminé pour septembre 2020). Le deuxième hébergera des PME (elles pourront s’y installer dans un an). Le troisième pourrait abriter des activités de logistique, par exemple. Et dans le quatrième, on trouvera des bureaux et un showroom. Au total, le Parc de l’Europe aura une superficie d’environ 50.000 m².