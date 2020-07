Cinquante mots pour retracer l'histoire de la Belgique

Cette année, la Belgique fête ses 190 ans. A l’approche de la Fête nationale, le Vif/L’Express a voulu retracer l’histoire du pays en choisissant 50 mots qui ont marqué les mémoires au fil des décennies. Le journaliste Pierre Havaux était sur les ondes de BW matin pour expliquer leur démarche.

"On voulait retracer l’histoire des 190 ans de la Belgique sans que ça soit trop érudit ou trop austère. On a donc décidé de partir des mots qui bercent notre quotidien, dans l’actualité", explique le journaliste du Vif/L’Express. "Ce sont des mots typiquement belges qui sont collés dans l’imaginaire et dans la mémoire de certaines générations", continue-t-il.

À la lettre B, les journalistes du Vif ont choisi le mot buiten. " C’est un mot qui a connu son heure de gloire entre 66 et 68 avec Walen buiten qui restera un des plus grands cris de guerre communautaire. C’est le slogan qui a présidé à la scission de l’Université de Louvain", expose Pierre Havaux. "C’était une manière très abrupte de dire aux francophones d’aller étudier et enseigner ailleurs. Le happy end dans cette histoire, c’est que Louvain-la-Neuve doit la vie à ce slogan."

Quarante-neuf autres mots sont à découvrir dans les pages du Vif/L’Express. Caoutchouc, diable, refédéralisation, nœud papillon : ils portent tous, à leur manière, un bout de l’histoire belge.

