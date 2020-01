Cinq mois de travaux pour remplacer les toitures en amiante des quais de la gare d'Ottignies

Un nouveau chantier va commencer à la gare d’Ottignies pour améliorer le confort des milliers de navetteurs qui y passent tous les jours. Dès lundi, une entreprise spécialisée va procéder au remplacement des toitures des auvents sur les quais. Les panneaux actuels sont en très mauvais état et ne protègent pas toujours les personnes qui attendent le train lorsqu'il pleut ou qu’il neige.

Ces travaux vont se dérouler pendant la nuit pour la sécurité des voyageurs et pour ne pas perturber le fonctionnement de la gare.

"Il faut savoir que la taille et le poids de ces auvents nécessitent beaucoup de matériel, de personnel et de temps, tant pour le retrait des panneaux ondulés actuels que pour la pose des nouvelles toitures, explique Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. Cela se fera en plusieurs étapes, quai par quai et cela va prendre cinq mois."

Aucun risque de dispersion de l'amiante

Ce chantier sera aussi entouré de précautions particulières, car les panneaux qui vont être remplacés contiennent de l'amiante. Mais selon la SNCB, il n’y a pas de raison de s’inquiéter.

"Il n’y a absolument aucun risque de dispersion. La société spécialisée va retirer les panneaux sans aucun découpage et sans aucun risque de dispersion de cette amiante qui est de toute façon emprisonnée dans du ciment. Tout sera fait selon les règles de sécurité en vigueur. Une fois démontés, ces matériaux seront emballés dans une membrane à double couche et placés dans des conteneurs spéciaux qui seront évacués par la suite."

Les conteneurs spéciaux seront posés sur les places de parking réservées aux taxis à l’entrée du bâtiment de la gare et seront eux-mêmes entourés de barrières Heras.