Cinq jours pour aménager un centre de vaccination grand public au PAMexpo de Court-Saint-Etienne

En Brabant wallon, la vaccination du grand public (personnes de 65 ans et plus, de 45 à 65 ans à risque, policiers, ambulanciers et pompiers notamment) se déroulera dès la semaine prochaine dans quatre centres de proximité (à Tubize, Braine-l’Alleud, Wavre et Perwez), ainsi que dans un centre majeur situé à Court-Saint-Etienne, dans le grand hall du PAMexpo où l’installation du matériel a commencé ce lundi.

Profirst, une société rixensartoise spécialisée dans l’organisation de grands événements, est chargée d’aménager les huit lignes de vaccination du PAMexpo. Il ne faut pas traîner, tout doit être prêt pour vendredi, jour de la répétition générale.

"Les pompiers passeront vendredi pour donner leur feu vert, de sorte qu’on puisse commencer la vaccination dès lundi, explique Michael Goblet d’Alviella, bourgmestre de Court-Saint-Etienne. Mais il faut aussi que le cercle des médecins qui s’occupe de trouver le personnel médical et infirmier ait le temps de se retourner et de trouver le nombre de personnes suffisant. On va fonctionner plus lentement au début, il y aura une période de mise en place qui permettra de corriger les couacs. Mais après deux semaines, ça fonctionnera à plein régime."