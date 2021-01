Chantier du RER en Brabant wallon: l'ancienne gare de Waterloo sera démolie ce week-end

Une page se tourne à Waterloo. L’ancienne gare ferroviaire qui date de la fin du 19e siècle sera démolie ce week-end. Les travaux commenceront ce vendredi soir et s’achèveront dimanche soir. Durant cette période, la circulation des trains sera interrompue sur la ligne 124 entre Nivelles et Bruxelles-Midi et des navettes de bus seront mises en place.

"Ce bâtiment est désaffecté depuis plusieurs semaines et doit être démoli parce qu’il est situé à l’emplacement des deux futures voies du RER, explique Elise Préaux, porte-parole d’Infrabel. La démolition va nous permettre de poursuivre les travaux nécessaires à la pose de ces deux voies. La plateforme a déjà été élargie et est déjà disponible de part et d’autre de la gare pour accueillir le futur équipement ferroviaire. Il ne reste que ce bâtiment et un abri à vélos à démolir pour pouvoir terminer le travail.