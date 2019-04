C'est le moment de tailler vos hortensias

Bien tailler les hortensias est un art. Et il y a quelques règles à respecter si on veut avoir de belles fleurs pendant l'été. Nous avons demandé les conseils pratiques de Thierry de Ryckel, pépiniériste à Court-Saint-Etienne, dans le brabant wallon.

Il existe 9 familles d’hydrangéas. Une seule est appelée hortensia par le grand public, c’est l’hydrangéa macrophila. Thierry de Ryckel donne de précieux conseils pour effectuer une taille correcte: "Il faut juste toiletter les 7 ou 8 premières années suivant la plantation, il ne faut faire que ça. Cela consiste à enlever les fleurs fanées et autres déchets de bois secs. On fait cela quand les derniers risques de gelées printanières sont écartés".

La nature se réveille. Après l’hiver, à Court-Saint-Etienne, Thierry de Ryckel remet sa pépinière en état. Il n’hésite pas à replanter ici et là: "C'est vraiment idéal à cette période de l'année. Simplement, si jamais il ne pleut pas, on doit quand même surveiller. Et s'il n'y a pas de pluie pendant 10 ou 15 jours, on met un arrosoir par semaine. Pour les plantes en racines nues, ça commence à devenir pour moi un peu limite. On ne sait jamais ce qui va se passer. Je préfère attendre l'automne pour entamer ce genre de plantation".

Une taille n'est pas l'autre

Un arbuste n’est pas l’autre. L’hydrangéa paniculata demande d’autres soins: "Ce sont ces fameux hydrangéas avec de grandes panicules blanches qui fleurissent tout l'été et qui peuvent terminer en cramoisi. Si on veut des super fleurs, on va devoir les tailler fortement. C'est très important. Et on fait ça à cette période de l'année. On retaille chaque branche sur deux yeux. Et on élimine évidemment les branches les plus fines".

Attention aux gelées printanières

Le pépiniériste, comme tous les amateurs de jardin, se méfie des dernières gelées. Il nous explique comment il protège ses plantes dans des installations: "Pour les hydrangéas macrophila, les hortensias classiques, c'est assez simple. En arrosant pendant la nuit, on a une petite couche de protection qui se fait avec le gel et les températures négatives. Et sous cette protection, il ne gèle pas, parce que la glace est un véritable isolant".