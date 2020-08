Braine-le-Château : le Bistro Racine perd son chef étoilé mais garde espoir

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Pour donner un petit avant-goût, le Bistro Racine propose une cuisine française, avec quelques notes exotiques, notamment africaines. Le restaurant connaît un énorme succès depuis son ouverture ; toutes les tables sont réservées pour les deux prochains mois. Côté prix, le journaliste nous précise qu’ils proposent un lunch à 29€, "ce qui est évidemment, pour un restaurant étoilé, un prix très démocratique" ajoute-t-il.

"Le restaurant est étoilé depuis deux ans maintenant, il a donc remporté son étoile après deux ans d’existence. C’était vraiment un ascension fulgurante pour ce petit resto, et quand je dis petit resto, c’est par la taille évidemment, et pas par la qualité de sa cuisine." Et gagner une étoile, ce n’est pas rien… "Les associés me le disaient ; ils faisaient des journées de dingue, ils venaient le matin pour repartir à une heure du matin. Ils ont vraiment tout donné pour ce restaurant."

La démission du chef Jean-Marie Bucumi a donc un goût amer pour le patron, qui ne comprend pas réellement cette décision, mais qui affirme être optimiste pour le futur de son restaurant. "Aujourd’hui, il faut trouver un nouveau chef pour essayer de garder du monde mais surtout garder cette étoile, durement gagnée. C’est ça tout le défi d’aujourd’hui !" conclut le journaliste.

