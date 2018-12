Braine-l'Alleud: SODEWA demande un permis d'extension

La société SODEWA exploite depuis 2016 la sablière du Bois du Foriest à Braine-l'Alleud. Elle y accueille les terres de d'excavation en provenance de chantiers de la région, qui viennent petit à petit combler le grand trou laissé par l'extraction du sable. Les camions défilent toujours plus nombreux sur ce site de 32 hectares, dont la société en exploite aujourd'hui 23. "Nous avions tablé au départ sur 150.000 mètres cubes par an, qui était la quantité que nous avions atteinte dans notre centre d'enfouissement technique précédent, toujours à Braine-l'Alleud. Or le site se remplit deux fois plus vite que prévu. C'est affolant", constate Jean Putmans, l'administrateur délégué de SODEWA. Les chantiers de construction ont en effet repris dans la région après la crise de 2008. La société a donc introduit une demande de permis pour pouvoir accueillir deux millions de mètres cubes supplémentaires.