Braine-l'Alleud: le bourgmestre ouvre la porte aux Ecolos, puis la referme sèchement

Le bourgmestre de Braine-l’Alleud a créé la surprise mercredi soir au conseil communal. Alors qu'il était attendu sur sa déclaration de politique générale, Vincent Scourneau a proposé d'ouvrir sa majorité absolue aux Ecolos.

Le bourgmestre a d’abord sévèrement critiqué l'opposition qui rêvait d'écarter le MR du pouvoir à Braine-l'Alleud, avant d'entrouvrir la porte à cette alliance inédite. Comme partout ailleurs, les Ecolos brainois ont progressé aux dernières élections. Avec six sièges (trois fois moins que la Liste du Bourgmestre tout de même), ils sont devenus la deuxième force politique de la commune.

"Nous avons entendu les appels qui ont été faits, notamment par les jeunes, explique Vincent Scourneau. Et pour garantir nos nombreuses propositions sur le plan de la transition écologique, de l’environnement et du développement durable, nous avons proposé aux Ecolos de se joindre à nous, ce qu’ils ont refusé."

Coup médiatique ou démarche sincère?

Hier soir, les élus écologistes sont restés prudents face à ce qui ressemble à un coup médiatique du bourgmestre. "Nous jugerons sur pièce, ont-ils déclaré, nous évaluerons au fil du temps la sincérité de cette proposition et la pertinence d'y répondre".

"Nous savons ce qui manque dans les intentions annoncées par la majorité: des ambitions et des engagements en matière de participation citoyenne et d’environnement, pour faire bref. S’il y a des avancées dans ces domaines, si l’ambiance change, si on travaille bien ensemble, cela nous incitera peut-être à collaborer. Mais on en est loin aujourd’hui", a commenté Corentin Roulin, chef de file des Ecolos brainois.

Verte réaction du bourgmestre

Mais la possibilité d’une alliance n’est-elle pas définitivement passée? Ce jeudi matin, la main tendue du bourgmestre semble s’être transformée en gifle. "J’ai plutôt été étonné de ce rejet de discussion, poursuit Vincent Scourneau. Alors qu’ils n’arrêtent pas de plaider pour une nouvelle gouvernance et une nouvelle participation, quand on leur propose cette participation, c’est l’évasion immédiate. Hier, ils avaient préparé un document qui n’était absolument pas en phase avec ma déclaration de politique générale, et ils se sont obstinés à le lire sans en changer la moindre ligne, ce qui témoigne d’un état d’esprit plutôt psychorigide. Ils auraient pu demander un moment de suspension pour réfléchir mais cela n’a pas été le cas".

Mais pour conclure une alliance avec Ecolo, n’aurait-il pas mieux valu discuter avant la déclaration de politique générale? "J’ai fait cette déclaration en toute transparence, et c’est justement ce qu’ils demandent, de la transparence, plaide le bourgmestre. Je n’ai pas fait ça dans les couloirs, caché des autres, j’ai fait ça publiquement. Ensuite j’ai attendu de voir l’attitude d’Ecolo. Et cette attitude a simplement été une attitude de rejet, ce qui n’est pas en adéquation avec ce qu’ils plaident depuis des mois et des années".