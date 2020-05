Brabant wallon: retour à la normale dans les parcs à conteneurs dès lundi prochain, mais les mesures de précaution restent en vigueur

Les recyparcs gérés par l’intercommunale inBW en Brabant wallon s’apprêtent à reprendre leurs activités normales, ou quasi-normales. Dès lundi prochain, le 18 mai, toutes les matières seront à nouveau acceptées, à l’exception de l’amiante.

Les parcs seront ouverts du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 9h30 à 17h.

Les mesures de précaution restent toutefois d’application pour éviter une propagation du coronavirus (Covid-19): distance physique, pas plus de deux personnes à bord de chaque véhicule, port du masque obligatoire pour tout le monde et port de gants fortement recommandé.

Par ailleurs, aucun outil n’est mis à la disposition des usagers et les employés ne sont pas autorisés à aider au déchargement des déchets ni au remplissage des conteneurs. En cas de forte affluence, le nombre de véhicules présents simultanément dans les parcs est limité.

Enfin, toute personne qui souhaite se rendre au parc à conteneurs ne peut y amener que deux mètres cubes de déchets par visite.

Après avoir été fermés purement et simplement, les parcs ont progressivement rouvert il y a quelques semaines. Depuis le 21 avril, les papiers-cartons et déchets verts y sont à nouveau acceptés. Depuis le 4 mai, les encombrants et les déchets en bois peuvent aussi y être déposés.