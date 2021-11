Brabant wallon: marche arrière dans les salles de concert après les mesures du Codeco

C’est une des mesures prises par le Codeco pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, après le contrôle du CST, puis l’obligation du port du masque, les responsables de salles de concert sont obligés d’organiser des spectacles uniquement devant des spectateurs assis.

Pour certaines salles, ces mesures ne sont pas viables économiquement. Car des places assises, cela signifie forcément un public réduit, un bar qui tourne moins, alors que certains frais, comme ceux des artistes et du personnel, ne vont pas diminuer.

La clé sous le paillasson

A Ittre, les exploitants du Zik-Zak ont préféré fermer leur salle jusqu’à la fin de l’année.

Annick Bodson (une des responsables de la salle) : "Nous avons déjà reporté tous les concerts prévus pour la fin de l’année et nous avons carrément fermé. Il faut savoir que nous avions pas mal de groupes étrangers ce qui signifie des cachets, des réservations d’hôtels etc.en places assises et en jauge réduite, c’est impossible pour nous de payer tous les frais itinérants aux groupes étrangers. En ce qui concerne les groupes belges qui étaient programmés, nous avions plus de préventes que la jauge réduite si on doit tout faire en places assises, Horeca ou pas Horeca. Donc nous nous sommes dit que nous allions reporter toutes ces dates autrement, ce n’est tout simplement pas gérable".

Répercussions en chaîne

Un concert avec CST, masque et désormais assis, avec cette mesure supplémentaire, l’ambiance n’est pas à la fête comme l’explique Gabriel Alloing, le directeur de la ferme du Biéreau. "Dans notre cas, quand on est dans une configuration assise, nous n’atteignons pas les deux tiers de la configuration debout. Ce qui signifie que nous perdons un tiers de nos spectateurs mécaniquement potentiels".

Un autre souci est que ces mesures ont un impact inévitable sur la consommation des boissons.

Gabriel Alloing : "S’il y a moins de gens dans la salle, forcément j’ai moins de consommations au bar mais il y a une grosse contrainte supplémentaire c’est que nous n’avons pas l’infrastructure pour mettre, par exemple, 400 personnes assises à table".

Certaines pertes seront compensées par les pouvoirs publics mais ces décisions n’inciteront pas le public à retourner aux concerts. Depuis le début de cette crise, on estime que les salles ont perdu en moyenne 40% de leurs spectateurs.