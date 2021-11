Brabant Wallon : augmentation de la taxe-déchets pour les ménages en 2022

C’est de saison, à l’approche de la fin de l’année, les communes votent leurs taxes pour l’année prochaine et on parle de redevance à la hausse.

Et on n’y échappera pas : d’une manière ou d’une autre, on paiera plus pour la collecte et le traitement de nos déchets, plus chers en Brabant Wallon.

Une augmentation prévisible

Les ménages ont produit plus de déchets avec la crise sanitaire mais aussi plus de commandes en ligne, de plats tout préparés et plus de grands nettoyages ce qui s’est, notamment, ressenti dans les recyparcs qui ont accepté près de 15% de volume supplémentaire. Cela engendre plus de frais répercutés aux communes.

Il y a aussi eu, en juillet dernier, l’arrivée du sac P + MC, le sac bleu élargi à davantage d’emballages plastiques. Résultat : les communes ont moins de rentrées liées à la vente de sacs. Comme l’explique Philippe Delvaux, échevin de l’environnement et des finances à Ottignies. "Le volume, qui était avant dans le sac tout-venant, va revenir dans les recettes de fosse + qui gère les PMC. Donc il sort du système du coût vérité des communes qui fait face à un déficit qu’il faut combler auprès du citoyen".

Quid des efforts fournis par le citoyen ?

Payer plus alors qu’on trie toujours plus : ça semble un peu paradoxal. Alors, que faire ? Sur ce point, c’est plutôt au niveau de l’intercommunale in BW que se fait la réflexion. C’est elle qui est en charge de la collecte et du traitement des déchets et qui en répercute le coût aux communes.

Christophe Dister (président d’in BW) : "On trie de plus en plus et il y a vraiment un paradoxe. Le système, qui a été mis en place il y a 15 ou 20 ans, et qui était certainement plein de bon sens à l’époque, est complètement dépassé et induit une situation dans laquelle au plus on est responsable, au plus on trie, au plus on paie. C’est intenable et inexplicable à la population. Il faut absolument changer le cadre législatif si on veut garder les citoyens à bord dans le paquebot gestion des déchets".

Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de disparités entre communes en matière de gestion des déchets et ce qui a également des répercussions sur notre portefeuille.

"Il y a une grande diversité de solutions d’une commune à l’autre et un coût qui se répercute sur le citoyen, précise Christophe Dister. Il faut que les communes s’entendent pour essayer d’appliquer les mêmes règles partout pour qu’on puisse faire des économies d’échelle et réduire les coûts pour le citoyen".