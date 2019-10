Bonne nouvelle à Jodoigne: trois ans après la faillite de l'entrepreneur, la restauration de l'Hôtel des Libertés va reprendre

Joyau du patrimoine de Jodoigne, l’Hôtel des Libertés (1733), situé sur la Grand Place, va enfin pouvoir être rénové. Le bourgmestre de la commune, Jean-Luc Meurice, confirme la bonne nouvelle.

"Tous les subsides ont été accordés et nous venons d’être informés de l’octroi du permis. Nous l’avaliserons bien sûr en collège ce vendredi. Les travaux pourront reprendre début novembre."

Travaux interrompus après la faillite de l'entrepreneur

En fait, le chantier avait été lancé en 2016 mais il avait été interrompu quelques mois plus tard suite à la faillite de l’entrepreneur, la société Théret. Les autorités communales avaient dû sécuriser les lieux et reprendre la procédure administrative à zéro.

"L’entreprise n’avait pas fait grand-chose. Elle a surtout enlevé des murs et creusé un trou pour pouvoir placer un ascenseur. Mais après la faillite, nous avons dû procéder nous-mêmes à des travaux de sauvegarde du bâtiment, on a dû boucher le trou et consolider les murs. Et maintenant il faudra enlever tout ça."

Il reste donc beaucoup à faire pour redonner à l’Hôtel des Libertés son lustre d’antan: restauration complète de l’intérieur, installation de l’ascenseur, création de divers cheminements verticaux et d’un bloc sanitaire, sans oublier l’aménagement des combles.

"Il y a une grande cheminée qui passe dans les combles, c’est vraiment magnifique, explique Jean-Luc Meurice. On va pouvoir créer à cet endroit une belle salle de réunion, qui sera peut-être aussi la future salle du conseil communal."

Nouvelle affectation pour ce bâtiment emblématique

A terme, le bâtiment, qui fut jadis l’hôtel de ville, abritera la Maison du Tourisme. Ses espaces intérieurs pourront aussi servir pour des expositions ou des réceptions. A l’étage s’installeront le centre culturel de Jodoigne-Orp-Jauche et la Maison du Conte et de la Littérature.

La restauration de l’Hôtel des Libertés s’inscrit dans une dynamique plus vaste de remise en valeur de la Grand Place de Jodoigne, où de plus en plus d’activités sont organisées durant l’année, comme Jodoigne-les-Bains, le marché de Noël et la patinoire. Les autorités communales font par exemple la chasse aux immeubles abandonnés. A terme, elles pourraient aussi envisager de supprimer (au moins partiellement ?) le parking, pour plus de convivialité.