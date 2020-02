Bologne redoute l'arrivée du coronavirus: les supermarchés pris d'assaut

Les images sont impressionnantes. Les étagères et les frigos d’un commerce de Bologne au nord de l’Italie sont vides. C’est un groupe d’étudiants belges sur place qui nous les a envoyées. Laure en fait partie. Elle effectue son Erasmus pour l’UCLouvain à l’Université de Bologne et elle témoigne "C’est principalement la nourriture non-périssable : l’eau, le coca, les pâtes, la sauce bolognèse. Mais il y a aussi le papier-toilette et dans les pharmacies, on ne trouve plus de désinfectant et de masques".

►►► À lire aussi :

Les Bolonais prennent leurs précautions, ils se préparent à l’arrivée du coronavirus. "Nous sommes hors de la zone rouge. Ce n’est pas comme Milan où tout est fermé, mais on sent une espèce de tension. On voit quelques masques et l’on sent que les locaux se préparent. Ici, nous avons peu d’informations alors les Italiens préfèrent prendre leurs précautions", précise la jeune fille. Un comportement qui contraste avec l’ambiance générale. "Ce n’est pas la panique non plus. Il y a encore des gens en rue, les Italiens font comme si de rien n’était même si ils se préparent. Donc, il y a de l'activité, les commerces sont ouverts. Bologne n’est pas une ville fantôme".

Même si la situation n’est pas critique à Bologne, la jeune étudiante de 23 ans préfère rentrer en Belgique, car ses cours sont suspendus cette semaine. "Je ne suis pas sortie depuis 3 jours même si au final je sais qu’en tant que jeune je ne risque rien. Mais cette tension est difficile à vivre. Je préfère rentrer en Belgique et ne pas prendre de risques".

C’est aussi ce qu’a fait Eve. L’étudiante Namuroise est arrivée début février en Italie, elle est rentrée mardi soir. "Beaucoup de personnes parlaient du Coronavirus à Bologne, il y a aussi ces villes fantôme au Nord du pays. Les Italiens se sont rués sur les supermarchés. Ils ont un peu cédé à la panique et moi, j’avais peur qu’ils ferment les frontières alors j’ai préféré rentrer".

Les deux jeunes filles vont rester au pays et voir comment la situation évolue avant de décider si elles retournent en Italie pour poursuivre leur Erasmus.