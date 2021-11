Bisbrouille politique à Waterloo : la majorité MR veut éjecter Etienne Verdin, président du CPAS, pour rupture de confiance

De son côté, Etienne Verdin affirme avoir toujours eu l'intention de partir avant le terme de la législature, mais il voulait attendre que la première pierre du nouveau bâtiment administratif du CPAS soit posée, probablement selon lui en avril 2022. Mi-novembre, il a d'ailleurs écrit à la bourgmestre pour le lui annoncer et comptait faire part officiellement de sa décision lors de la cérémonie des voeux de nouvel an au personnel du CPAS.

Aujourd'hui, Etienne Verdin se dit effondré et s'interroge sur l'utilité d'une motion de méfiance, puisqu'il a l'intention de s'en aller. Il parle d'un empressement incompréhensible. Et au passage, il égratigne la bourgmestre, Florence Reuter, qui n'aurait eu de cesse, ces dernières années, de lui demander quand il comptait partir.

"L'intérêt, c'est de mettre Verdin dehors parce qu'il n'obéit pas à Madame. Et on ne tient même pas compte de l'institution que je représente, c'est le plus choquant et le plus préoccupant, dans mes valeurs".