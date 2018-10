Bisbrouille politique à Ottignies-LLN à propos du déménagement de la clinique Saint-Pierre

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, le dossier du déménagement de la clinique Saint-Pierre s’est invité dans la campagne électorale. Ce mardi, l’échevin Cédric du Monceau déplorait le manque d’anticipation de la commune qui n’aurait rien fait pour aider la clinique à rester sur le territoire communal. Il pointait également les taxes relatives aux immondices et aux parkings qui ont affecté les finances de l’hôpital et qui n'ont pas instauré un bon climat entre la ville et la direction de l'établissement.

Ce mercredi, les partenaires de Cédric du Monceau (chef de file de la liste Avenir) au sein de la majorité ont réagi. Ecolo regrette le choix de la clinique et se dit prêt à discuter d’une éventuelle alternative au déménagement. Mais les Verts contestent le défaut d’anticipation. Ils expliquent que la clinique n’a jamais demandé qu’on lui trouve un terrain pour pouvoir se développer. "Si on n’a pas connaissance d’un problème, comment pourrait-on le résoudre?", se demande l’échevine Julie Chantry, tête de liste.

Le PS explique quant à lui que l’hôpital a depuis longtemps l’intention de déménager pour se rapprocher des grands axes. La signature d’un compromis pour l’achat d’un terrain n’est donc pas vraiment une surprise. "Et puis la commune n’a pas à s’immiscer dans le choix de l’hôpital", selon l’échevine Annie Galban, tête de liste PS.

Ecolo et PS restent donc zen, face aux critiques de leur partenaire. "On s’en accommode", dit-on: "C’est un fait de campagne". Rien qui soit de nature à remettre en cause le pacte de majorité que les trois partis ont déjà signé pour la prochaine législature.

L'échevin du Monceau a bien voté les taxes

Et concernant les fameuses taxes, écologistes et socialistes ne manqueront pas de faire remarquer à Cédric du Monceau qu’il se trompe, au moins concernant la taxe sur les parkings qu’il critique aujourd'hui. Contrairement à ce qu’il affirmait hier, l’échevin a bien approuvé le règlement-taxe voté lors du conseil communal du 15 décembre 2015.

De son côté, l’opposition ne cache pas sa colère après l’annonce du déménagement de la clinique. "Je suis déçue et catastrophée, indique Bénédicte Kaisin, qui emmène la liste libérale OLLN 2.0. Cette affaire dénote une fois de plus la mésentente au sein du collège et son incapacité évidente à prendre des décisions quand il s’agit de piloter des projets d’envergure avec des enjeux collectifs comme ceux-ci".