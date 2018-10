Bilan positif pour le premier anniversaire du Musée L à Louvain-la-Neuve

Un an après son inauguration, le premier bilan du Musée L est très positif. 30 700 visiteurs sont venus découvrir les collections d'art et de sciences, un peu plus que l'objectif que le musée s'était fixé. Anne Querinjean, la directrice, est enchantée par les commentaires laissés dans le livre d'or. "Les mots qui reviennent les plus : c'est un lieu magnifique, reposant, ressourçant, accessible aussi. C'est vrai qu'on est très proche des objets, des œuvres."