Biez et Autre-Église : deux villages brabançons à découvrir

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. Ce lundi, Olivier Gilain recevait Pierre Nizet de La Capitale.

Pierre Nizet, aujourd’hui dans les pages de La Capitale, vous nous présentez certains des plus beaux villages du Brabant wallon. Vous nous emmenez plus particulièrement du côté d’Autre-Église et de Biez.

Toute cette semaine, nos lecteurs seront conviés à découvrir des villages du Brabant wallon qui ne sont pas très connus et à voter pour le plus beau. On a décidé de mettre en avant ce patrimoine et ces villages cet été.

►►► Pour découvrir l’article dans son intégralité dans La Capitale : Grez-Doiceau : Biez, la belle inconnue là-haut sur la colline

Vous êtes Brabançon wallon depuis toujours et vous arpentez la province en tant que journaliste, mais vous découvrez encore de nouvelles choses aujourd’hui !

Je suis allé me promener à Autre-Église, dans la commune de Ramillies. J’ai mis ma voiture près de l’église et j’ai découvert un village que je ne connaissais pas du tout. Je me suis promené à pied, j’ai découvert certaines fermes et j’ai même fait un tour par la boulangerie du village. J’y ai acheté mes pistolets du matin. C’était une tuerie !