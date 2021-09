Bientôt un premier locataire au China Belgium Technology Center à LLN? Le laboratoire LIMS pourrait s’y installer dans quelques mois

Construit entre l’autoroute E411 et la Nationale 4 à Louvain-la-Neuve, le China Belgium Technology Center (CBTC) pourrait bientôt accueillir son premier locataire. La société LIMS, basée dans le parc scientifique de l’UCLouvain, chercherait un lieu plus vaste pour se développer. Elle aurait donc l’intention de s’installer dans l’une des tours du complexe. Les négociations durent depuis des mois et seraient sur le point d’aboutir.

Mais il y a manifestement une condition à cette installation. Pour mener ses activités au CBTC, qui impliquent notamment le stockage de produits chimiques et la construction d’un petit bâtiment supplémentaire, LIMS a besoin d’un permis. Une demande a été introduite, elle fait l’objet d’une enquête publique qui s’achève ce vendredi 1er octobre.

Si le permis est octroyé, LIMS pourra donc déménager. Son arrivée au CBTC donnerait un coup d’accélérateur à cet ambitieux projet d’écosystème dédié à la recherche et à l’innovation technologique, pour lequel environ 100 millions d’euros ont déjà été investis.