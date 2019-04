Bientôt des navettes autonomes à Louvain-la-Neuve? La ville attend les subsides de la Région wallonne pour tester le système

"On teste des technologies, on essaye de faire avancer la frontière technologique et pour y arriver, on doit faire des pilotes en situation réelle, explique David Da Camara, échevin de la Mobilité à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Donc il y aura vraiment un véhicule, les gens pourront monter dedans, mais pour une durée limitée, le temps d’accumuler de la compétence. On ne va pas pouvoir maintenir ce système et ajouter cette offre à l’offre standard des transports en commun demain. C’est vraiment un test."

Le premier tracé partirait de la gare de Louvain-la-Neuve en direction du China Belgium Technology Center (CBTC) situé le long de la N4, en passant par le parc scientifique de l’UCLouvain. Ce serait donc un itinéraire fixe, pour une navette autonome, avec tout de même un opérateur à bord pour régler les problèmes éventuels. Le second tracé serait variable, il changerait en fonction des demandes formulées par les utilisateurs via une application et c’est plutôt un mini-bus avec chauffeur qui assurerait cette liaison.

Jusqu'au 30 novembre, un minibus sans chauffeur permettra aux touristes de relier cinq jours par semaine le site de la butte du Lion de Waterloo à la ferme d'Hougoumont. Ce véhicule autonome parcourant un trajet de 2.400 mètres sera accessible en priorité aux visiteurs porteurs d'un ticket mais le grand public pourra également le tester gratuitement. Il s'agit d'un test sur une voirie qui est utilisée également par des cyclistes, des piétons et des engins agricoles: le bilan sera réalisé après deux mois, a précisé sur place le ministre fédéral de la mobilité, François Bellot. Un premier test a été réalisé il y a un mois sur le site des Grottes de Han mais la navette autonome ne roule que sur 500 mètres. A Braine-l'Alleud, entre la butte du Lion et la ferme d'Hougoumont, le trajet est pratiquement cinq fois plus long et présente certaines difficultés. Ainsi, le minibus sans chauffeur passe sous une rangée d'arbres qui ne permet pas le fonctionnement d'un guidage par GPS. Ce sont les capteurs Lidar dont est équipé la véhicule qui prennent alors le relais. La commune de Braine-l'Alleud a placé des panneaux le long du parcours pour que ces capteurs fonctionnent de manière optimale, mais leur nombre devrait être diminué au fil du test. La navette détecte aussi les autres usagers, ralentit à leur approche et s'arrête si ceux-ci sont estimés trop proche du véhicule. La présence d'un opérateur formé dans le véhicule autonome reste tout de même obligatoire. Le test est mené en collaboration avec l'insitut Vias et la société Keolis. "Nous avons retenu pour les deux premiers tests des sites touristiques attractifs, parce que c'est là que la curiosité des personnes est la plus éveillée, la plus positivement orientée vers l'expérimentation", indique le ministre François Bellot.

Un minibus sans chauffeur en test pour deux mois sur le site du Lion de Waterloo - 04/10/2018 Jusqu'au 30 novembre, un minibus sans chauffeur permettra aux touristes de relier cinq jours par semaine le site de la butte du Lion de Waterloo à la ferme d'Hougoumont. Ce véhicule autonome parcourant un trajet de 2.400 mètres sera accessible en priorité aux visiteurs porteurs d'un ticket mais le grand public pourra également le tester gratuitement. Il s'agit d'un test sur une voirie qui est utilisée également par des cyclistes, des piétons et des engins agricoles: le bilan sera réalisé après deux mois, a précisé sur place le ministre fédéral de la mobilité, François Bellot. Un premier test a été réalisé il y a un mois sur le site des Grottes de Han mais la navette autonome ne roule que sur 500 mètres. A Braine-l'Alleud, entre la butte du Lion et la ferme d'Hougoumont, le trajet est pratiquement cinq fois plus long et présente certaines difficultés. Ainsi, le minibus sans chauffeur passe sous une rangée d'arbres qui ne permet pas le fonctionnement d'un guidage par GPS. Ce sont les capteurs Lidar dont est équipé la véhicule qui prennent alors le relais. La commune de Braine-l'Alleud a placé des panneaux le long du parcours pour que ces capteurs fonctionnent de manière optimale, mais leur nombre devrait être diminué au fil du test. La navette détecte aussi les autres usagers, ralentit à leur approche et s'arrête si ceux-ci sont estimés trop proche du véhicule. La présence d'un opérateur formé dans le véhicule autonome reste tout de même obligatoire. Le test est mené en collaboration avec l'insitut Vias et la société Keolis. "Nous avons retenu pour les deux premiers tests des sites touristiques attractifs, parce que c'est là que la curiosité des personnes est la plus éveillée, la plus positivement orientée vers l'expérimentation", indique le ministre François Bellot.

Un projet ambitieux

Ce test ressemblera donc à ceux effectués l’an dernier à Han-sur-Lesse et sur le champ de bataille de Waterloo (voir vidéos) par l’Institut VIAS, avec tout de même quelques différences notables.

"A Han-sur-Lesse et Waterloo, on travaillait sur des périodes de trois à quatre mois, alors qu’ici on est parti sur des tests qui vont durer, nous l’espérons, plusieurs années, explique Jean-François Gaillet, le directeur en charge de l’innovation à l’institut VIAS, partenaire du projet. Et on s’adresse aussi à une communauté différente. A Han-sur-Lesse et Waterloo, on était sur deux sites touristiques tandis qu’ici, il y a de l’activité professionnelle et beaucoup d’étudiants. On essaie aussi d’intégrer différents quartiers. Donc le projet est beaucoup plus ambitieux."

Ce projet suscite un certain enthousiasme. Plusieurs institutions le soutiennent, comme la Province du Brabant wallon, les TEC, l’UCLouvain et l’Intercommunale du Brabant wallon. Même les communes voisines de Wavre et de Mont-Saint-Guibert ont marqué un intérêt. Mais la première étape, pour le concrétiser, ce sont les subsides wallons. Sans eux, le projet ne verra pas le jour. La réponse devrait tomber dans les prochaines semaines.

Il reste de gros obstacles

Cela dit, même si le test se révèle concluant au bout du compte, il faudra patienter longtemps avant de voir ces navettes circuler. Il reste encore de sérieux obstacles à franchir. "Il y a encore des problèmes technologiques à régler, précise Jean-François Gaillet (Institut VIAS). En outre, pour l’instant, ces véhicules sont des prototypes, ils ne sont pas homologués. Enfin, il faudra aussi que la population s’habitue à circuler dans des véhicules pilotés uniquement par de l’électronique. C’est aussi un grand changement au niveau de la perception".