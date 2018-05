Bientôt des funérailles en streaming au crématorium de Court-Saint-Etienne

"Le streaming vidéo est en phase de test, explique Laurence Chabot, la responsable du site. On a déjà essayé avec certaines familles, notamment pour une jeune fille se trouvant aux Etats-Unis et ne pouvant pas revenir pour les funérailles de son grand-père et tout s'est bien passé. C’est un service qui sera proposé aux familles qui sont à l’étranger ou aux personnes à mobilité réduite qui n’ont pas la possibilité de se déplacer."

L'extension du crématorium ne devra pas empiéter sur le parc mémoriel situé en contrebas des bâtiments actuels. - © Hugues Van Peel - RTBF

Travaux d'agrandissement en vue

Inauguré en 2011, le crématorium de Court-Saint-Etienne rencontre un grand succès, avec une hausse de 10 à 15% du nombre de crémations chaque année. Il y en a eu 2.200 en 2017, on devrait atteindre 2.500 cette année.

La progression a été bien plus rapide que prévu, si bien que le gestionnaire, l’intercommunale InBW, a déjà entamé les procédures pour agrandir les installations. Un concours d’architecture vient d’être lancé, avec un cahier de charges très précis. Il s’agit de construire une nouvelle salle de cérémonie d’une capacité de 250 à 300 places assises et un nouvel espace horeca comprenant quatre salons modulables de cinquante places. Un quatrième four sera également installé, mais il ne servira qu’en cas de problème sur l’un des trois fours existants.

Le tout devra parfaitement s’intégrer au paysage et correspondre au style des bâtiments actuels. "L’architecture est très sobre, très moderne, très épurée et apaisante pour les familles, poursuit Laurence Chabot. Le parc est magnifique donc on souhaite vraiment garder cet espace et étendre nos bâtiments vers l’espace parking. Un parking de 200 places est d’ailleurs aussi prévu".

Si tout va bien, l’architecte sera désigné avant les grandes vacances et les travaux commenceront l’an prochain.