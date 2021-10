Beauvechain : inauguration du nouveau centre de contrôle radar pour la surveillance de l’espace aérien

Il y a quelques mois, 230 personnes, dont 30 femmes, ont débarqué à la base aérienne de Beauchevain. Il s’agit de militaires basés auparavant dans un ancien bunker à Glons en région liégeoise.

Un radar ultramoderne

Aujourd’hui, ces militaires scrutent en permanence le ciel belge et luxembourgeois grâce à un outil doté des technologies les plus pointues. Comme l’explique le major Yannick Tafriez. "Dans la salle de contrôle, on commence par identifier tous les objets volants qui survolent la Belgique. À partir de cette imagerie radar identifiée, on utilisera la police de l’air si elle doit intervenir dans la situation d’un avion en détresse ou d’une menace aérienne. Dans le cas d’une intervention de cette même police, nous recevons préalablement une information d’une agence civile qui nous indique, par exemple, qu’un avion est en détresse. À partir de là, nous informons le centre aérien de l’OTAN qui nous donne l’ordre ou les directives de faire décoller l’avion de chasse qui sont toujours prêts à décoller dans les quinze minutes. Quand les avions de chasse ont décollé, les contrôleurs aériens prennent un contact radio avec eux et ils font office de guides à travers l’espace aérien pour pouvoir intercepter".

Ce centre belge est en fait une des pièces d’un grand puzzle européen de défense aérienne. Comme le rappelle le commandant de la force aérienne belge, le général major Thierry Dupont. "En Europe du nord, cela dépend d’une structure Otan d’un camp de commandement basé en Allemagne qui coordonne et qui coordonne l’espace aérien au niveau militaire depuis l’Islande jusqu’à l’Estonie et du Royaume-Uni jusqu’en Slovaquie".

C’est une femme, la colonelle Ann Dhont, qui est à la tête de ce centre ultramoderne qui remplace depuis un an celui de Glons. "Notre centre a plus de compétences mais il ne faut pas oublier que nous venons d’un bunker de 1955 et nous sommes maintenant dans un bâtiment super moderne".