Beauvechain : Boiron décroche son permis d’urbanisme ce qui enclenche la colère des habitants

La commune avait dit non, la Wallonie dit oui. Le groupe Boiron reçoit le feu vert pour venir s’implanter à Beauvechain. Après avoir essuyé 3 refus, le permis est délivré ce lundi.

Pour rappel, la filiale belge du groupe pharmaceutique veut quitter son siège d’Evere, pour un site plus champêtre et plus proche de ses employés. Mais à peine octroyé par la Région wallonne, le permis assorti de conditions ravive la colère de quelque 1200 citoyens.

Un recours au Conseil d’État

Les membres du collectif citoyen s’opposant au projet du fabriquant homéopathique sont dépités. Pour eux, la construction du nouveau QG de Boiron-Belgique va nuire à la biodiversité et à la qualité de vie de Beauvechain. La firme veut construire des bureaux, une pharmacie avec des locaux pour des préparations magistrales, une zone de stockage et des parkings.

Boiron souligne avoir réduit de deux tiers la surface du projet initial. "Insuffisant", disent les riverains qui envisagent un recours au conseil d’Etat. Pour eux, "ce type d’activité a sa place dans un zoning industriel, surtout si elle venait à s’étendre". Boiron, dont le directeur belge a quitté le groupe, devrait réagir dans quelques jours. Tout comme la Bourgmestre, Carole Ghiot, qui dit vouloir attendre le collège et le conseil communal de ce lundi, avant de s’exprimer. Pas de quoi rassurer l’opposition, dont Ecolo, qui parle d’un manque de transparence, mais aussi d’un manque d’écoute démocratique et d’impartialité.

Sophie Dallemagne (membre du collectif) : "Il y a 99 chances sur cent pour que nous allions au Conseil d’Etat car il s’agit d’un permis de bâtir pour une habitation alors qu’il s’agit d’une industrie. Il ne faut pas exagérer, nous avons besoin de savoir exactement quelles sont les nuisances ainsi que les risques de pollution ainsi que les problèmes de mobilité qui vont être générés par ce site. Nous sommes profondément déçus puisque nous nous battons pour que cette industrie pharmaceutique ne vienne pas s’installer dans notre village. Nous avons beau crier, hurler et donner des arguments pour prouver que ce n’est pas sa place, nos élus continuent à faire avancer ce dossier. On n’a jamais compris, nous avons essayé de contacter Boiron- France pour leur demander leur point de vue mais ils n’ont jamais réagi. C’est le silence qui veut tout dire".

En attendant le conseil communal de ce lundi soir, le collège se refuse à tout commentaire (tout comme Boiron).