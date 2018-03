Avis aux amateurs de football: l'album Panini de la coupe du monde sortira le 21 mars

C’est l’effervescence dans l’entrepôt des Editions Panini à Nivelles, en Brabant wallon. Depuis quelques jours, des camions venus d’Italie déchargent leur cargaison: des palettes entières d’albums et d’autocollants de la prochaine coupe du monde de football qui aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet.

Ces albums et ces pochettes, les amateurs de football et les collectionneurs les attendent avec impatience, comme à chaque fois. Historiquement, c’est à l’occasion des coupes du monde que les ventes sont les plus importantes.

"Tous nos clients veulent suivre la collection, explique Thierry de Latre, le patron de cette petite PME familiale, importateur et distributeur exclusif des produits Panini en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Pour nous, c’est un gros événement. Cela fait plus de six mois qu’on le prépare. Et pendant tout ce temps, on nous parle du produit, mais on ne le voit pas, on n’a pas les bons visuels. Là, on est content d’enfin le toucher. Mais aujourd’hui, dans le public, personne n’a encore vu les images de l’album ou des pochettes, c’est très caché. La révélation, c’est pour le 21 mars!"