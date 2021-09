Auton'home favorise l'accès au logement des personnes réfugiés.

Waldrad a 77 ans , elle est rwandaise et bien qu’elle soit en Belgique depuis 8 ans, c’est la toute première fois qu’elle a accès à un petit logement personnel. Une intimité et une sécurité qu'elle n'a plus resssenties depuis longtemps...Elle a connu l’exil, les centres d’accueil successifs et une fois son statut de réfugiée obtenu, les difficultés pour trouver à se loger ont commencé. " C'est très difficile explique-t-elle, quand on ne connaît pas la langue , qu'on est étranger, même si on est en ordre de papiers , les gens ne nous connaissent pas et ils ne nous acceptent pas ..."