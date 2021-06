Arrêts de travail chez GSK, avant un blocage des bâtiments et de la production dès mercredi: la direction se dit ouverte au dialogue

Comme prévu, les ouvriers et employés de GSK ont arrêté le travail ce mardi matin, après l'annonce d'une modification de leur système de prime annuelle. Des assemblées ont eu lieu à Wavre et à Rixensart et de nombreux membres du personnel ont décidé de rentrer chez eux dans la foulée. Ils n'acceptent pas de voir leur prime rabotée, alors que la direction évoque de son côté la nécessité d'une harmonisation des bonus pour toutes les catégories du personnel.

Les arrêts de travail de ce mardi ne sont que le début, selon les syndicats. Demain, ils ont l’intention de bloquer plusieurs bâtiments afin de perturber la production de vaccins. Ils espèrent que la direction fera marche arrière.

"Nous, on n’a rien demandé, explique Imdat Gunes, délégué principal FGTB. C’est la direction qui est venue en nous disant qu’on arrêtait le système, de manière unilatérale. Ce n’est pas ça la concertation."

Une prime non-négligeable, selon la direction

La direction se dit ouverte au dialogue, mais elle estime que le système de bonus dont tous les travailleurs bénéficieront à l’avenir est loin d’être négligeable.

"Cela peut quand même aller jusqu’à 4.100 euros bruts, précise Elisabeth Van Damme, porte-parole de GSK. Evidemment, c’est un montant variable, qui dépend de la performance de l’entreprise. Mais cela reste un beau bonus en cas de bonne performance."

Quant à la perspective d’un blocage des bâtiments, la direction espère que la production ne sera pas trop impactée.