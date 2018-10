Arrêt de travail à la prison de Ittre

Les gardiens de la prison de Ittre ont arrêté le travail ce mercredi 3 octobre à 15h00. A la prise de service à 14h, l'équipe n'était composée que de 36 agents contre les 50 théoriquement prévus par le cadre légal. "C'est trop peu pour travailler en sécurité, on a demandé à la direction des aménagements comme un temps de préau plus long, et on a essuyé un refus catégorique. On a donc voté à la quasi-unanimité l'arrêt de travail" explique Mathieu Wauquiez délégué syndical CGSP à la RTBF.

"Avec 36 agents, 20 travaillent dans la partie des détenus, ça fait un par section, poursuit-il. Il y a environ 420 détenus pour 20 agents. On ne peut pas correctement travailler en sécurité, surtout que depuis quelques jours nous accueillons un détenu spécial. Il faut donc plusieurs agents pour l'encadrer."

Le manque de personnel dans les prisons n'est pas neuf. Pour Mathieu Wauquiez, la situation perdure depuis 2017 à Ittre: il y a un "ras-le-bol". L'arrêt de travail se poursuivra durant toute la pause de l'après-midi, et il n'est pas exclu que le mouvement se prolonge après la prise de service de l'équipe de nuit.

A 16h50, il restait quelques gardiens dans la prison pour assurer un service minimum le temps pour les agents de police de prendre la relève.