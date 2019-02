Après le non à l'extension de l'Esplanade à LLN, des ateliers citoyens pour réfléchir au futur de la zone

La ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’apprête à donner le coup d’envoi du processus participatif concernant la zone qui entoure l’Esplanade à Louvain-la-Neuve.

Depuis la consultation populaire de juin 2017, le projet d’agrandissement du centre commercial est gelé. Les autorités communales ont voulu repartir d’une page blanche pour assurer un développement harmonieux du quartier et conforme aux attentes des habitants. Un Schéma d’Orientation local (SOL) est en cours d’élaboration, c’est un outil urbanistique qui doit aider la commune à faire ses choix. Et parallèlement, des ateliers citoyens seront donc organisés prochainement.

Un panel de 25 citoyens

La méthodologie et la composition des ateliers ont été définies par un prestataire extérieur indépendant, l’ASBL Espace Environnement. En pratique, un groupe de travail de 25 personnes sera mis en place. La moitié de ses membres seront des habitants de Louvain-la-Neuve, les autres seront étudiants, professeurs, commerçants ou habitants d’autres entités de la commune. Tout personne qui veut prendre part à la réflexion peut déposer sa candidature. Et il y aura un tirage au sort pour désigner les membres du panel.

Mais pourquoi seulement 25 membres? Pour des raisons d’efficacité, nous dit-on. "Organiser cinq ateliers ouverts à tous et essayer d’avoir un résultat concret au terme des cinq ateliers, s’il y a cent personnes dans la salle, on n’y arrivera pas, explique Julie Chantry, bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il faut travailler dans des groupes plus restreints pour parvenir à un résultat".