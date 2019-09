Après la rhéto, ils entament une septième année de secondaire, pour mieux affronter leurs futures études scientifiques

"On revoit les bases du secondaire mais on entame aussi certains chapitres de BAC1, explique Colette Sartori, co-titulaire. Donc, c’est du sérieux."

Mais attention, touristes s’abstenir, le programme est costaud: chaque semaine, quatre ou six heures de biologie, cinq heures de chimie minérale, trois heures de chimie organique, cinq heures de physique, dix heures de mathématiques, deux heures de trigonométrie, deux heures d’anglais et une heure de méthode.

Matinée d'accueil pour les élèves inscrits, avant le début des cours ce mardi. - © Hugues Van Peel - RTBF

Motivations diverses

Ce lundi matin, une trentaine d’élèves sont venus assister à la matinée d’accueil. Ils viennent d’un peu partout : Ciney, Gembloux, Jodoigne, Braine-l’Alleud, Louvain-la-Neuve et Bruxelles notamment. "Je me suis inscrit pour me préparer à l’examen d’entrée en médecine, explique Alexandre. Je l’ai passé en juin, malheureusement je l’ai raté, de justesse. Du coup je me suis donné un an pour être prêt à le repasser".

Certains jeunes ont déjà une idée précise de ce qu’ils veulent faire l’an prochain, mais tous ne sont pas dans ce cas. "Je sais que je vais faire des études scientifiques, mais je ne sais pas encore lesquelles, confie Virgile. En plus, j’ai quelques lacunes, donc je vais pouvoir me rattraper avec cette septième. Je préfère partir sur de bonnes bases. Et j’ai un an en plus pour réfléchir à mes études".

"De toute façon, ce n'est pas une année perdue, parce qu'on leur apprend la rigueur, ajoute Damien Dejemeppe. Et ça, ils pourront en profiter quoi qu'ils fassent plus tard, même s'ils décident en fin d'année de ne plus s'orienter vers des études de type scientifique."