Après des années de statu quo, Wavre revoit ses impôts à la hausse: un "ajustement" fiscal de 3,2 millions d'euros

Pour un mandataire communal, annoncer une hausse des impôts n’est jamais très agréable. A Wavre, on parle même plus prudemment d’un ajustement que d’une augmentation. La différence est subtile.

"Je parlerais d’augmentation de la fiscalité si c’était vraiment une grosse augmentation, justifie Anne Masson, échevine des finances. Or aujourd’hui, c’est un vrai ajustement, un rattrapage par rapport aux douze ans durant lesquels nous n’avons pas augmenté la fiscalité. Et nous avons évidemment réfléchi à ce que cela fasse le moins mal possible à la poche des citoyens."

Ainsi, en 2020, les centimes communaux additionnels au précompte immobilier passeront de 1400 à 1680, ce qui représente une hausse de 35 euros par tranche de 1.000 euros du revenu cadastral indexé. De son côté, l’impôt des personnes physiques (IPP) passera de 6 à 6,8%.

Wavre reste une commune avantageuse en matière de fiscalité

Au total, ce sont environ 3,2 millions de recettes fiscales supplémentaires que la ville empochera chaque année. Mais les autorités communales rassurent, Wavre restera malgré tout l’une des communes les plus attrayantes de la province en ce qui concerne la fiscalité, avec un taux d’endettement très bas.

Et à quoi va servir cet argent? Il s’agit notamment de faire face à l’augmentation des charges qui pèsent sur les finances communales, comme la cotisation de responsabilisation qui permet de rectifier la différence entre les pensions des agents contractuels et celle des agents statutaires.

"Les chiffres sont très cruels, explique encore Anne Masson. Aujourd'hui, cette cotisation s’élève à environ 300.000 euros et on prévoit qu’elle soit triplée à l’horizon 2024. Donc ce sont des gros montants à pouvoir digérer."

A cela s’ajoutent la cotisation de la ville à la zone de secours (1,5 million en 2019) et le financement de la zone de police (6,3 millions chaque année).

Pour concrétiser les grands projets

Les recettes fiscales supplémentaires serviront aussi à financer les grands projets de la ville. Il s’agit du fameux plan Wavre2030 qui prévoit quelque 107 millions d’euros à injecter d’ici la fin de la législature dans la mobilité (travaux de voirie, cheminements cyclables et cyclo-piétons, parkings pour vélos…), le développement durable (isolation énergétique des bâtiments communaux notamment), l’embellissement du centre et des entrées de la ville, la petite enfance, la sécurité et le patrimoine notamment.

Parmi les projets les plus importants, la construction d’un nouvel arsenal communal (où seront logés une centaine d’employés communaux) et la construction de la piscine. Tout cela est confirmé.

Par contre, le projet de centralisation de l’administration communale dans un bâtiment à construire à l’arrière de l’hôtel de ville est reporté à plus tard. Récemment, la Régie des Bâtiments a informé le collège qu’elle avait l’intention de libérer l’immeuble qui abrite la justice de paix juste à côté de l’hôtel de ville. Si l’information se confirme, la ville pourrait être intéressée. Il y a en tous cas matière à réfléchir.

Avec ces différents projets, Wavre confirme ses ambitions. "Je crois que nous mettons tout en œuvre pour que Wavre renoue avec le dynamisme et retrouve de la modernité, se réjouit Françoise Pigeolet, bourgmestre. Et je ne crois pas qu’il faille être trop modeste, on n’attire pas les mouches avec du vinaigre. Nous ne pourrons attirer les gens, les jeunes notamment, qu’avec des services que nous ne sommes pas encore en mesure de leur offrir actuellement".

L'ajustement fiscal sera présenté la semaine prochaine lors du conseil communal.