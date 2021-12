Annulation du permis du contournement nord de Wavre: "Une décision raisonnable et optimiste", selon Natagora

Dans un communiqué, Natagora salue une décision "raisonnable et optimiste", qui répond "aux enjeux environnementaux, de climat et de biodiversité auxquels nous sommes actuellement confrontés".

De nombreux habitants du coin sont également satisfaits. A l'image de Catherine Buhbinder, riveraine du tracé et membre de la plateforme regroupant les opposants au contournement.

"C'est même difficile d'y croire, explique-t-elle. Parce que c'était un peu le combat de David contre Goliath. C'était un combat très dur et ce n'était pas gagné d'avance. C'est une victoire de l'associatif, de la coordination d'une série de collectifs et de manifestations populaires."

Pour Catherine Buhbinder, le contournement est un projet passéiste. Elle voit dans l'annulation du permis une occasion unique de penser différemment.

"C'est l'annonce, je crois, d'une autre manière de faire, qui tient compte de la nature, du réchauffement climatique et de la préservation de cet environnement qui est magnifique et dont les gens ont besoin. Plutôt que de tout sacrifier à la voiture, il faut qu'on vive autrement. Une route ne règle pas les problèmes de mobilité, elle les encourage. Plus on fait de routes, plus on appelle les voitures. Et cette route-là en particulier ne résolvait rien."