Annulation du marché de Noël de Louvain-la-Neuve, "une décision logique" selon les organisateurs

C'est officiel, le marché de Noël de Louvain-la-Neuve, baptisé "Louvain-la-Neige", qui devait avoir lieu du 27 novembre au 20 décembre, est annulé. La décision a été prise aujourd'hui par les autorités communales, en concertation avec l'ASBL Gestion Centre Ville OLLN qui organise l'événement. Il s'agit d'éviter les grands rassemblements de personnes en pleine crise sanitaire, d'autres communes suivront certainement.

"Il y a une chose qui nous anime depuis le début, c’est la santé publique, explique Jean-Christophe Echement, l’un des organisateurs. Aujourd’hui, les chiffres sont catastrophiques. Vu le nombre de cas de Covid qui explose et l’urgence dans laquelle se trouvent un tas de gens, comme le personnel médical, organiser un marché de Noël devient tout à fait accessoire et futile."

Déception et compréhension

A Louvain-la-Neuve, plusieurs scénarios avaient pourtant été imaginés pour organiser un marché de Noël dans de bonnes conditions. L’évolution rapide des contaminations a tout arrêté.

"Je suis déçu pour ces gens qui voulaient travailler et gagner un peu leur vie pendant un mois au marché de Noël et pour ces gens qui voulaient sortir de chez eux, se distraire un peu et passer un moment en famille dans une fête qui n’était pas une fête d’abus et d’exagération. Mais je comprends parfaitement cette décision, étant donné la situation sanitaire."