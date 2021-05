Affaire Picalausa: bousculé au conseil communal, le bourgmestre de Tubize laisse une nouvelle fois l'opposition sur sa faim

L’affaire Picalausa a donné lieu à de nouvelles interpellations lundi soir au conseil communal de Tubize. Les élus MR et Renouveau communal sont revenus sur les déclarations que le bourgmestre a faites lors du précédent conseil. Le 19 avril, Michel Januth avait indiqué qu’il n’avait pas accès aux informations cadastrales et qu’il n’aurait donc pas pu savoir ce qui était reproché à son échevin Michel Picalausa. Il apparaît pourtant que le bourgmestre avait le loisir de consulter ces données. En effet, le 5 septembre 2014, le collège a actualisé la liste des personnes pouvant accéder aux informations. Et dans cette liste figurent bien le bourgmestre et les échevins.

"Admettez-vous avoir menti publiquement à la population tubizienne lors du précédent conseil communal, ce qui semble d’ailleurs s’imposer aujourd’hui comme une évidence?", s’est exclamé Samuel D’Orazio, conseiller communal MR, à l’adresse du bourgmestre. Michel Januth n'a pas répondu.

Un revenu cadastral de six euros

Dès 2014, lorsque l'administration communale relève des irrégularités dans le dossier cadastral de Michel Picalausa et lui soumet le courrier qu’elle compte envoyer à l’échevin, le bourgmestre aurait donc pu se renseigner. En quelques clics sur son ordinateur, il aurait rapidement compris de quelle parcelle il était question. Il aurait aussi constaté que le revenu cadastral de son échevin était quasi-nul (six euros à peine) et qu’il y avait donc un problème. Un revenu cadastral aussi faible correspond à une pâture, pas à une habitation. Mais Michel Januth n’a rien fait, ni en 2014 ni plus tard.

Lundi soir, confronté à ses déclarations du 19 avril, Michel Januth a furtivement réorienté son discours. Dorénavant, il ne dit plus qu’il n’avait pas accès aux informations cadastrales, mais il déclare qu’il ne pouvait pas savoir que son échevin ne payait pas. Nuance.

Cet argument tient-il la route? Michel Januth ne pouvait peut-être pas savoir que Michel Picalausa ne payait pas son précompte, mais il aurait pu savoir qu’il n’y avait rien à payer, vu que Michel Picalausa n’avait pas déclaré la date de fin des travaux de sa maison et que le revenu cadastral n’avait pas été indexé. C’est cette "anomalie" que Michel Januth aurait pu détecter s’il avait suivi ce dossier.

La suite en justice?

En réponse aux interpellations, le bourgmestre n’a finalement donné que quelques maigres explications. Insuffisantes et pas convaincantes, selon l’opposition.

"Moi, je pense que tout cela traduit un véritable malaise, confie Benoît Langendries, chef de file du Renouveau communal. Et je le redis, en tant que conseiller communal, qu’est-ce qu’on a encore comme option quand on va au conseil, qu’on pose des questions mais qu’on n’obtient pas de réponses? A un moment donné, il va falloir que la justice s’en saisisse et mène son enquête de façon totalement indépendante."

La justice, précisément. Il y a quelques semaines, l’ancien indicateur-expert de Tubize a porté plainte pour harcèlement contre le bourgmestre, le directeur général et la ville. Une information est ouverte au parquet du Brabant wallon, ce qui explique la prudence de Michel Januth. Le bourgmestre a encore expliqué au conseil communal que le collège ne ferait pas de commentaire sur ce dossier avant la fin des procédures.

Rappelons par ailleurs qu’une autre enquête est menée en parallèle par l’administration wallonne, sur demande de la majorité tubizienne. Sur quoi débouchera-t-elle? Se limitera-t-elle au volet administratif de ce dossier ou s’intéressera-t-elle aussi à sa dimension politique? Réponse dans les prochaines semaines.