Affaire Picalausa à Tubize : le ministre wallon des pouvoirs locaux transfère le dossier à la justice

Des investigations ont donc été menées et le ministre vient d'en communiquer les résultats à l'échevin Abdelali. Dans son courrier, Christophe Collignon indique avoir pris connaissance des pièces transmises par la ville, mais qu'il ne peut aller plus loin dans l’enquête administrative sollicitée. Selon lui, les éléments communiqués sont insuffisants pour instruire une procédure disciplinaire. Et compte tenu des pouvoirs d’investigation de l’autorité de tutelle, il lui apparaît difficile d’obtenir davantage d'informations.

L’affaire Picalausa revient aux devants de l’actualité à Tubize. Au printemps, après la démission de l’ancien échevin qui n’avait pas payé de précompte immobilier pendant des années, le collège communal avait adressé un courrier à Christophe Collignon, ministre wallon des pouvoirs locaux, pour lui demander qu’une enquête indépendante soit menée sur la gestion du dossier cadastral de Michel Picalausa à la ville . C’est l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) qui était à l’origine de ce courrier. Il disait à l’époque ne pas avoir été totalement convaincu par les explications fournies par le bourgmestre, Michel Januth, et par le directeur général, Etienne Laurent. Il expliquait même que sa confiance était ébranlée.

On en revient donc aux questions centrales dans ce dossier: que savait le bourgmestre Michel Januth? Pouvait-il ignorer la situation cadastrale de l’échevin Picalausa, comme il l’affirme, alors que ses services en étaient informés? Pourquoi ce dossier n’a-t-il pas été suivi, tant au niveau politique qu’au sein de l’administration communale? Y a-t-il eu des pressions?

Si le courrier du ministre Collignon ne donne aucune réponse à ces questions, la justice apportera peut-être un peu de clarté. Au printemps, l’ancien indicateur-expert de Tubize, Nicolas Rucquoy, a déposé une plainte contre le bourgmestre et contre le directeur général qui le mettaient en cause dans le dossier Picalausa. L’information judiciaire ouverte à l’époque se poursuit et les éléments transmis au parquet par le ministre seront versés au dossier.

Enfin, y aura-t-il des conséquences politiques? Pas à ce stade. La réponse du ministre laisse Mourad Abdelali sur sa faim. L’échevin DéFI continue de s’interroger sur le fonctionnement de l’administration communale et sur les manquements observés dans la gestion de l’affaire Picalausa. Mais le fait que Christophe Collignon transfère le dossier au parquet le conforte dans sa démarche, nous dit-il. Mourad Abdelali et son groupe politique s’en remettent désormais à la justice pour rendre cette affaire nébuleuse aussi transparente que possible. Ensuite, ils aviseront.