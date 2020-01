Adeptes du vrac et du zéro déchet, Justine et Christophe ouvrent une épicerie à Walhain

"On s’est lancé petit à petit, en commençant par aller chercher de la nourriture avec nos contenants, explique Christophe. Ensuite on a fait un potager, on a mis des poules et on s’est rendu compte que c’était bon pour notre portefeuille, que c’était bon pour la planète et que c’était sain pour les enfants."

Faire ses courses en vrac pour limiter la quantité de déchets qu’on produit, c’est une pratique de plus en plus courante. Le concept est simple: comme le magasin ne fournit pas d’emballage, le client amène lui-même ses boites, bocaux et autres flacons en fonction des marchandises qu'il veut acheter.

Justine a lâché son boulot d'infirmière urgentiste, mais Christophe conservera son poste chez les pompiers du Brabant wallon. - © Hugues Van Peel - RTBF

Mais faire pour faire ses courses en vrac, le couple doit rouler au moins quinze kilomètres, pas terrible pour l’empreinte carbone. Après mûre réflexion, Justine, qui a toujours rêvé de devenir entrepreneuse, a donc lâché son boulot d’infirmière urgentiste pour ouvrir son propre magasin, avec l’aide de son compagnon.

"On a élaboré notre business plan, on a cherché une surface commerciale et on s’est rendu compte qu’il y a une population qui est très demandeuse de ce genre de magasin, surtout dans notre génération. On espère évidemment que ça va marcher, mais je pense qu’il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas."

"Une somme d'imperfections pour atteindre la perfection"

Mais au-delà de la question de la rentabilité, le couple ambitionne aussi de sensibiliser au zéro déchet.

"Nous n’aurons pas que des gens parfaits qui font toutes leurs courses en vrac, estime Christophe. Le but, c’est que chaque personne essaie de faire un effort. Et si toutes les personnes imparfaites font un petit effort, on arrivera peut-être à la perfection à la fin."

Dans cette épicerie, on trouvera de tout: céréales, pâtes et fruits secs, confiseries, produits d’entretien et d’hygiène, de la bière et du jus, ainsi qu’un comptoir à légumes et quelques produits frais. C’est Justine qui a trouvé les fournisseurs et producteurs locaux, Christophe s’est occupé de l’installation du mobilier et des questions techniques et pratiques.