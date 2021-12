A Waterloo, les bénéficiaires du frigo solidaire, c'est vous et moi.

Le frigo solidaire de Waterloo a 5 ans . Depuis, il a fait du chemin... Au départ, c'est un simple frigo posé sur un parking par un particulier pour répondre à la précarité ambiante; aujourd'hui, l'ASBL est logée dans des locaux en dur, elle tourne avec 20 congélateurs , 70 bénévoles pour gérer les stocks alimentaires et 2,5 tonnes de nourriture distribuées chaque semaine à quelques 500 familles.

Derrière ces chiffres, un constat : ici comme ailleurs , même si la population est parmi les plus aisées du Brabant wallon, la précarité a sensiblement augmenté, surtout depuis la crise sanitaire .

Isabelle Mathy est responsable du frigo et elle constate chaque jour que le public qui fréquente l'épicerie a changé : " le public a augmenté et il changé, ce sont pour plus de la moitié, des gens comme vous et moi; des familles monoparentales, des gens qui ont perdu leur conjoint, d'autres qui sont indépendants et qui ont du mettre leur affaire en suspens tout un temps. Il ne faut pas être pauvre pour être dans le besoin et la nourriture , c'est souvent la première chose qu'on laisse tomber quand on est en difficulté."