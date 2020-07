À Ottignies, un hôpital pas comme les autres recueille les animaux sauvages

Que ça soit un hérisson, une musaraigne ou un colibri, l’hôpital Birdsbay soigne tous les animaux sauvages blessés, pour autant que l’espèce soit originaire de Belgique. Le but est de pouvoir les relâcher dans la nature dès qu’ils sont rétablis. La journaliste Pauline Zecchinon s’est rendue chez Birdsbay pour un grand reportage publié dans le magazine Moustique. Elle en parlait dans la matinale de BW Matin.

Les lecteurs du magazine Moustique peuvent découvrir cette semaine un reportage au cœur de Birdsbay, l’hôpital pour animaux sauvages d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les animaux blessés y sont conduits par des personnes qui les ont découverts dans leur jardin ou lors d’une promenade en forêt. "Les bénévoles préfèrent qu’on passe un petit coup de fil pour expliquer le type d’animal trouvé et son état de santé", explique la journaliste. "Les bénévoles peuvent alors déjà donner des directives au téléphone et demander d’amener l’animal chez eux, près du Bois des Rêves à Ottignies."

Ce sont les bénévoles du centre qui ont pris le temps de faire visiter le centre à la journaliste de Moustique. "C’était super de rencontrer des personnes qui donnent énormément de leur temps pour ce genre de cause", relate Pauline Zecchinon. "Sur place, c’est bienveillant et il y a une très bonne ambiance, mais ils veulent encore de nouvelles recrues !"

Au sein de l’hôpital, personne n’est rémunéré et l'équipe cherche à s'agrandir. "Le centre fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pas de week-end ni de congé. Donc il faut tout le temps des gens sur place, et il en faut beaucoup !", expose la journaliste. Certains des oiseaux doivent par exemple être nourris toutes les quinze minutes, de quoi bien occuper l’équipe du centre.

