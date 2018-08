A Orp-Jauche, le bourgmestre Hugues Ghenne s'apprête à rempiler pour 6 ans supplémentaires

" Qu’est-ce qui pourrait empêcher Hugues Ghenne de rempiler pour un troisième mandat de bourgmestre à Orp-Jauche ? Ses adversaires politiques s'arrachent les cheveux. "

C’est ce que nous écrivions il y a un an. Onze mois plus tard, le bourgmestre sortant a tué tout suspens en annonçant une liste commune avec le MR pour les élections du 14 octobre. Politiquement, les élections sont pliées.

Pour le très populaire Hugues Ghenne, le danger pouvait venir d’une union sacrée de l’opposition : MR (6 sièges), Ecolo (1 siège) et Ensemble (1 siège). Des tentatives de rapprochement ont d’ailleurs eu lieu entre les trois groupes politiques. Mais elles ont été interrompues par l’annonce d’un accord entre la liste du bourgmestre UP et le Mouvement réformateur.

" Mathieu Michel (ndlr. l’actuel Président du collège provincial du Brabant wallon) et moi-même partageons le même point de vue concernant l’avenir des communes de l’est du Brabant wallon, explique Hugues Ghenne. Les communes sont de plus en plus pressées financièrement. Il n’y a pas 36 solutions pour éviter la faillite. Soit on augmente le nombre d’habitants pour avoir plus d’impôts. Ce n’est pas mon projet. Globalement les habitants d’Orp-Jauche n’en veulent pas. Soit on cherche des solutions à l’échelle provinciale ou supra-communale, en mutualisant certaines dépenses. Je suis favorable à cette seconde option, qui peut aller jusqu’à des projets de fusion de communes. "

Face à la puissance de feu de la liste UP-MR, l’opposition – ou ce qu’il en reste - tente de s’organiser. Ecolo et Ensemble annoncent une liste commune. " Nous ferons plus que deux sièges, prévoit Sophie Agapitos (Ecolo), car la politique d’Hugues Ghenne fait beaucoup de mécontents. Cet accord avec le MR n’est pas une décision prise dans l’intérêt des habitants de la commune. C’est un accord politicien, sous l’égide de Jean-Paul Wahl et de la fédération provinciale du MR. Le but c’est de se partager des mandats. "