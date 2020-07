À la découverte de Waterloo, guidé par un smartphone

La météo s’annonce clémente ce week-end. L’occasion peut-être d’aller se promener ou de sortir courir. L’application Runnin’City propose deux tours à Waterloo. Le promeneur est mené d’un point d’intérêt à l’autre grâce à un GPS vocal intégré. Le journaliste du Soir Jean-Philippe de Vogelaere a testé une de ces balades. Il raconte son expérience au micro de BW Matin.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Pour beaucoup d’entre nous, l’été sera belge ! Le journal Le Soir propose ce mois-ci une série d’articles sur des balades à faire en Belgique. Aujourd’hui, le journaliste Jean-Philippe de Vogelaere emmène les lecteurs à Waterloo pour une balade connectée qui commence dans le centre-ville.

La démarche est simple, explique Jean-Philippe de Vogelaere : "J’ai téléchargé l’application et je me suis baladé, et il pleuvait même ce jour-là !".

La balade compte un peu plus de huit kilomètres, à faire à vélo, à pied ou en courant. Pas besoin de carte, l’application Runnin’City guide le promeneur "Pour moi, faire une balade avec une application, c’était une première ! Je suis un vieux de la vieille et j’ai plutôt tendance à lire une carte", raconte le journaliste. Pour lui, cette première expérience est concluante. Impossible de se perdre, c’est un point positif.

►►► Découvrez le récit entier de la balade : "À Waterloo, à la sueur du front"