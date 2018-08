A Grez-Doiceau, la bourgmestre Sybille de Coster Bauchau a perdu sa majorité dans la dernière ligne droite

Fin de mandature agitée à Grez-Doiceau ! La majorité (tendance MR-PS) dirigée par la députée fédérale Sybille de Coster-Bauchau s’était déjà lézardée en 2016, lorsqu’un premier conseiller, Philippe Leenaerts (Equipe), avait décidé de siéger comme indépendant. La majorité de la bourgmestre MR ne tenait alors plus qu’à un siège. Et lors du conseil communal du mois de mai dernier, un autre conseiller de la majorité, Pascal Goergen (Alliance communale, la liste de Sybille de Coster) a annoncé qu’il siégerait aussi comme indépendant, sans suivre les consignes de vote de la majorité. L’opposition s’est ruée dans la brèche et a fait adoter le soir-même, avec le soutien des deux conseillers indépendants, plusieurs modifications au budget présenté par la majorité.

Dans la foulée, Pascal Goergen et Philippe Leenaerts ont annoncé qu’ils se présenteraient sur une liste DéFI citoyens aux prochaines élections communales. Ni l’un ni l’autre ne sont des machines à voix : leur défection n’annonce pas de facto la déconfiture de la majorité sortante. Mais il est clair que la bourgmestre rêvait d’une fin de mandat plus calme.

Quoi qu’il en soit, Sybille de Coster a annoncé sa volonté de poursuivre le travail après les prochaines élections avec le même partenaire, la liste Equipe au sein de laquelle l’"ancien" Victor Pirot cède la tête de liste à un " petit nouveau ", Nicolas Tancredi.

Mais celui qui espère tirer les marrons du feu, c’est l’ancien bourgmestre Alain Clabots. Evincé par Sybille de Coster en 2012 pour quelques centaines de voix, il a repris du poil de la bête ces derniers mois. Le 14 octobre prochain, sa liste Avec vous ambitionne clairement de reconquérir le maïorat, en s’appuyant au besoin sur un partenaire pour former une coalition.

Ecolo (3 sièges en 2012) pourrait être le " bon parti " dans les jeux de coalition qui s’annoncent. Soit pour compléter la majorité perdue de Sybille de Coster. Soit pour la renverser en s’alliant avec la liste d’Alain Clabots.