A Genappe, rififi autour de terres agricoles

Pourquoi le choix s'est-il porté sur ces parcelles en particulier? Parce qu'il répond à un cahier des charges assez contraignant : la commune doit trouver un grand terrain, assez central, proche des voies de communication et qui n'engendre pas trop de nuisances pour les riverains. D'autres implantations sont possibles mais pour le bourgmestre , Gérard Couronné, elles ne sont pas idéales . C'est notamment le cas de La Sucrerie mais les terrains, dit-il, sont marécageux et ils ont déjà été inondés à plusieurs reprises. Le bourgmestre aurait certes préféré ne pas devoir amputer des terres agricoles mais après examen du dossier , il s'avère que c'est le premier choix. On est certes au début de la procédure - aucun prix n'a encore été évoqué- mais il n'y pas 36 manières de gérer ce dossier poursuit Gérard Couronné : " Si on arrive pas à un accord de gré à gré , ou bien on change d'endroit, ce qui est tout a fait possible , il y a des alternatives , ou bien on entame une procédure d'expropriation judiciaire.

Le conseil communal sera amené à se prononcer sur le choix de cet emplacement le 30 novembre prochain.