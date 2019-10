670 emplacements supplémentaires au cimetière de Nodebais: quasi saturé, il sera bientôt agrandi

Situé sur les hauteurs, ce "nouveau" cimetière offre un joli point de vue sur l’église de Tourinnes-la-Grosse qui n’est pas loin. Plusieurs personnalités du coin y sont inhumées, comme l’artiste Claude Rahir, bien connu pour ses peintures monumentales qui ornent certains murs de Louvain-la-Neuve et d'Ottignies. Mais ce cimetière ne pourra bientôt plus accueillir de nouveaux pensionnaires, il est presque saturé.

A Beauvechain, cela fait bien longtemps qu'on n'utilise plus de désherbant. Les allées en gravier, c'est du passé. - © Hugues Van Peel - RTBF Le cimetière actuel se trouve à gauche de la partie verte, sous l'allée. En vert, l'extension qui ressemble à une fleur. - © Commune de Beauvechain Brigitte Wiaux, l'échevine de Beauvechain en charge du dossier, et Mathieu Gaspard, chef des travaux à la commune. - © Hugues Van Peel - RTBF

Entretien plus facile

Depuis plusieurs années, la commune de Beauvechain n’utilise plus de produits chimiques dans ses cimetières. L’herbe, le trèfle et les pâquerettes ont progressivement remplacé le gravier dans les allées. La gestion est donc différente et cet aspect a été pris en compte dans l’élaboration du projet d’extension. Les ouvriers communaux pourront circuler plus facilement avec leurs machines pour nettoyer le site, tondre et tailler, et même pour creuser les tombes.

"C’est vrai qu'aujourd'hui, ce n’est pas toujours facile, nous essayons de nous adapter à un cimetière créé il y a trente ou quarante ans, explique Mathieu Gaspard, responsable des travaux à la commune de Beauvechain. Il arrive même qu’on creuse encore les fosses à la main parce qu’on ne sait pas faire autrement. Mais ici, on va aménager le site pour que ce soit moins pénible. Les corbillards pourront aussi accéder plus facilement."

"L’objectif a effectivement été de faciliter l’entretien pour que le cimetière soit beau, quelle que soit la saison", confirme Brigitte Wiaux.

Toutefois, l’extension ne se fera pas en une fois. Les aménagements seront réalisés progressivement, en fonction des besoins. A Nodebais, certains habitants préféreront peut-être être enterrés dans l’ancien cimetière, où la commune a récupéré quelques tombes abandonnées qui pourront être réaffectés.